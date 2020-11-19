Росберг: если Хэмилтон говорит, что это только начало, — боже, как же он закончит?

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после завоевания очередного титула признался, что чувствует, будто только начал путь в «Королевских гонках». Эти слова попросили прокомментировать его бывшего напарника по «Мерседесу» Нико Росберга.



«Думаю, услышать это для его соперников будет немного страшновато! Для таких пилотов, как Боттас, Ферстаппен, Феттель… если он говорит, что это только начало, — боже мой, как же он закончит? Мне будет интересно последить за его решениями, ведь Льюис ещё не подписал контракт на следующий год.

Чтобы победить его, вам нужно сделать всё на сто процентов, иначе у вас нет шансов. Это требует полной отдачи, полного совершенства. Нужно, чтобы все вещи складывались воедино в течение всего сезона.

Мне повезло, я смог сделать это за один сезон, поэтому очень горжусь подобным достижением. Чем больше он побеждает, тем больше я понимаю, как сложно одолеть его! В определённом смысле его дальнейшие успехи добавляет некоторую сладость моему титулу, ведь я на одинаковых машинах опередил лучшего пилота всех времён согласно статистике», — цитирует Росберга Daily Express.