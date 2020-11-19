Феттель: мне осталось от трёх до семи лет в Формуле-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что он не хотел бы выступать в Формуле-1 в 40-летнем возрасте, как Кими Райкконен. Однако немец готов максимально долго откладывать свой уход из «Королевских гонок».

«Мне сейчас 33 года. Я буду на трассе ещё три года, но не хочу участвовать в гонках в 40. Так что, если вас это удовлетворит, мне осталось от трёх до семи лет в Формуле-1.

В этом сезоне у меня ничего не получилось, да и отношения с командой не самые лёгкие. Но я всё ещё сохраняю мотивацию. Новый проект с «Астон Мартин» открывает много возможностей. Мы не сможем добиться успеха быстро, но я уверен, что у меня будет совершенно другое настроение и новая цель — помочь команде прогрессировать», — приводит слова Феттеля GrandPX со ссылкой на Die Welt.



Напомним, после сезона 2020 года Феттель перейдёт в «Рейсинг Пойнт», команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.