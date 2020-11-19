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Опубликовано расписание гранд-финала чемпионата России Forza Motorsport

Опубликовано расписание гранд-финала чемпионата России Forza Motorsport
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пресс-служба чемпионата России Forza Motorsport опубликовала расписание гранд-финала турнира, который состоится 13 декабря. Мероприятие пройдёт в центре «BMW Авилон» на Волгоградском проспекте в Москве. Оно состоится в закрытом формате, без посетителей.

Как всегда, всю информацию можно получить в официальной группе чемпионата во «ВКонтакте».

Расписание гранд-финала Forza Motorsport

16:00 — начало тренировочных заездов финалистов.
17:30 — конец тренировочных заездов.
17:30 — подготовка оборудования к финалу.
18:00 — начало суперфинала, старт квалификации.
18:10 — старт первой гонки.
18:30 — перерыв – презентация XBOX series X.
18:35 — вторая гонка.
18:55 — перерыв – презентация Samsung.
19:00 — третья гонка.
19:20 — перерыв – презентация Hankook 3-й гонки.
19:25 — четвёртая гонка.
19:45 — подсчёт очков, разбор инцидентов 4-й гонки.
19:45 — медиагонка (амбассадоры, блогеры, медиаперсоны).
20:20 — награждение победителей.

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