Опубликовано расписание гранд-финала чемпионата России Forza Motorsport

Пресс-служба чемпионата России Forza Motorsport опубликовала расписание гранд-финала турнира, который состоится 13 декабря. Мероприятие пройдёт в центре «BMW Авилон» на Волгоградском проспекте в Москве. Оно состоится в закрытом формате, без посетителей.



Как всегда, всю информацию можно получить в официальной группе чемпионата во «ВКонтакте».



Расписание гранд-финала Forza Motorsport



16:00 — начало тренировочных заездов финалистов.

17:30 — конец тренировочных заездов.

17:30 — подготовка оборудования к финалу.

18:00 — начало суперфинала, старт квалификации.

18:10 — старт первой гонки.

18:30 — перерыв – презентация XBOX series X.

18:35 — вторая гонка.

18:55 — перерыв – презентация Samsung.

19:00 — третья гонка.

19:20 — перерыв – презентация Hankook 3-й гонки.

19:25 — четвёртая гонка.

19:45 — подсчёт очков, разбор инцидентов 4-й гонки.

19:45 — медиагонка (амбассадоры, блогеры, медиаперсоны).

20:20 — награждение победителей.