Баррикелло: думаю, что Хэмилтон лучше Шумахера. Это феномен

Экс-пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло назвал феноменом достижения Льюиса Хэмилтона в «Королевских гонках», а также заявил, что считает британца более лучшим гонщиком, в сравнении со своим бывшим напарником по «Феррари» Михаэлем Шумахером.
«Это феномен, вот и всё. Я думаю, что Хэмилтон лучше Шумахера. Мне довелось выступать против обоих. С Льюисом я гонялся в его ранние годы. Но я думаю, что да [он – лучше]», — цитирует Баррикелло бразильская версия Motorsport.
Также Рубенс признался, что с нетерпением ждет возвращения Фернандо Алонсо. По словам бразильца, двукратный чемпион не должен столкнуться с теми же проблемами, что и Михаэль Шумахер в 2010-м, когда заключил контракт с «Мерседесом».
«Алонсо лучше подготовлен, он был больше увлечён Формулой-1, чем Шумахер перед его возвращением. Фернандо гонял на картах почти каждый день, так что я не вижу, чтобы у него что-то пошло не так», — добавил Баррикелло.
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