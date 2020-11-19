Перес: сейчас я нахожусь на пике карьеры в Формуле-1

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес за три этапа до окончания сезона занимает четвёртую строчку в личном зачёте, никогда раньше он не поднимался выше седьмого места в чемпионате.
«Думаю, с моей стороны это был хороший сезон. Но в Формуле-1 всё во многом зависит от потенциала вашей машины. В прошлом у меня уже были весьма хорошие выступления в чемпионатах, но их не считали удачными. Я финишировал седьмым, пару раз восьмым, но всё равно проделывал громадную работу.
Полагаю, что сейчас я нахожусь на очень хорошем уровне, вероятно, на пике своей карьеры с точки зрения опыта, понимания, общения с командой. Я уже долгое время с этим коллективом, что тоже помогает», — цитирует Переса Speedweek.
Напомним, у Переса нет контракта на следующий сезон. При Этом Серхио и Нико Хюлькенберг считаются главными кандидатами на место в «Ред Булл».
- 19 ноября 2020
-
15:00
-
14:29
-
13:19
-
12:34
-
11:32
-
10:17
-
09:00
-
00:50
- 18 ноября 2020
-
23:50
-
22:58
-
21:39
-
21:37
-
19:59
-
18:58
-
17:33
-
16:26
-
14:45
-
13:22
-
12:49
-
11:58
-
10:58
-
09:43
-
09:01
-
01:02
- 17 ноября 2020
-
23:44
-
22:41
-
20:54
-
19:50
-
18:54
-
17:50
-
17:04
-
17:01
-
15:38
-
14:31
-
13:22