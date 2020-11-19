Перес: сейчас я нахожусь на пике карьеры в Формуле-1

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес за три этапа до окончания сезона занимает четвёртую строчку в личном зачёте, никогда раньше он не поднимался выше седьмого места в чемпионате.

«Думаю, с моей стороны это был хороший сезон. Но в Формуле-1 всё во многом зависит от потенциала вашей машины. В прошлом у меня уже были весьма хорошие выступления в чемпионатах, но их не считали удачными. Я финишировал седьмым, пару раз восьмым, но всё равно проделывал громадную работу.

Полагаю, что сейчас я нахожусь на очень хорошем уровне, вероятно, на пике своей карьеры с точки зрения опыта, понимания, общения с командой. Я уже долгое время с этим коллективом, что тоже помогает», — цитирует Переса Speedweek.



Напомним, у Переса нет контракта на следующий сезон. При Этом Серхио и Нико Хюлькенберг считаются главными кандидатами на место в «Ред Булл».