«Феррари» и «Рено» готовы согласиться на заморозку доработок двигателей

По информации Auto Motor und Sport, «Феррари» и «Рено» готовы согласиться на заморозку доработок в области силовых установок, если она будет введена не в конце 2021 года, а в начале сезона-2022.
Подобная мера должна удовлетворить «Ред Булл», которые рассчитывают самостоятельно готовить двигатели по наработкам «Хонды». Японский моторист покинет «Королевские гонки» в конце следующего года. Однако «Хонда» готова разработать для австрийской команды и «Альфа Таури» новую силовую установку на сезон-2022.
Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийцы покинут чемпионат, если заморозка на доработку двигателей не будет принята. «Мерседес» поддержал внедрение этого изменения. В «Рено» так и не обозначили окончательную позицию. А вот «Феррари» выступала категорически против. Но, согласно последним сообщениям, «Скудерии», видимо, удалось создать конкурентоспособный двигатель.
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