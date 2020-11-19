Райкконен — о планах после Формулы-1: может быть, я уйду в ралли, может, нет

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мыслями о планах после завершения карьеры в Формуле-1.



«Мне нравятся вызовы, я люблю добиваться прогресса. Если бы мне больше не нравились гонки и каждый день был кошмаром, то я бы уже не был на трассе. Пока у меня нет планов после Формулы-1. Посмотрим, что случится в будущем. Может быть, я уйду в ралли, может, нет. Может быть, я ничего не буду делать и просто стану присматривать за сыном в картинге.



Несколько лет назад я участвовал в тестах „Пежо“ в Ле-Мане. Это классная машина, но не моё. Меня интересовал „Дакар“, но сейчас это совсем другие соревнования, очень многое поменялось», — приводит слова Кими Райкконена Auto Zeitung.



Напомним, Райкконен продлил контракт с «Альфа Ромео» на 2021 год. 17 октября 2020 года Райкконену исполнился 41 год.