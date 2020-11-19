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Альберс: Хэмилтон даёт повод для критики

Альберс: Хэмилтон даёт повод для критики
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс поделился мнением об общественной позиции Льюиса Хэмилтона.

«Когда ты являешься спортсменом, высказывать своё мнение насчёт определённых вещей довольно опасно, потому что тебе будет сложно этому соответствовать. Например, если ты говоришь об экологии, то ты можешь оказаться в одном списке с Леонардо ди Каприо, который летает из Америки и обратно на частном самолёте.

Хэмилтон защищает права человека через Black Lives Matter, но он поддерживает гонку в Саудовской Аравии, чем даёт повод для критики. Нельзя говорить только то, что это красивая страна, в то время, как весь мир знает, что именно там происходит», — приводит слова Кристиана Альберса De Telegraaf.

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