Сало не верит объяснениям «Мерседеса» насчёт задержки переговоров с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало не верит в версию, что переговоры о новом контракте «Мерседеса» с Льюисом Хэмилтоном затянулись из-за отсутствия времени на переговоры Льюиса и Тото Вольфа.
«Я сомневаюсь, что переговоры по контракту с Хэмилтоном были отложены из-за нехватки времени. За этим стоит кое-что ещё, учитывая то, что Хэмилтон на протяжении всего года говорил, что не знает, останется ли в Формуле-1 в следующем году. Он давно этим грозил, так что посмотрим, что будет», — приводит слова Мики Сало GrandPX.
В сезоне-2020 Льюис Хэмилтон сначала превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1, а затем сравнялся с ним по количеству чемпионских титулов. После выигранного досрочно седьмого титула Хэмилтон заявил, что намерен продолжать выступления.
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