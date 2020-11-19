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Сало не верит объяснениям «Мерседеса» насчёт задержки переговоров с Хэмилтоном

Сало не верит объяснениям «Мерседеса» насчёт задержки переговоров с Хэмилтоном
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало не верит в версию, что переговоры о новом контракте «Мерседеса» с Льюисом Хэмилтоном затянулись из-за отсутствия времени на переговоры Льюиса и Тото Вольфа.

«Я сомневаюсь, что переговоры по контракту с Хэмилтоном были отложены из-за нехватки времени. За этим стоит кое-что ещё, учитывая то, что Хэмилтон на протяжении всего года говорил, что не знает, останется ли в Формуле-1 в следующем году. Он давно этим грозил, так что посмотрим, что будет», — приводит слова Мики Сало GrandPX.

В сезоне-2020 Льюис Хэмилтон сначала превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1, а затем сравнялся с ним по количеству чемпионских титулов. После выигранного досрочно седьмого титула Хэмилтон заявил, что намерен продолжать выступления.

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