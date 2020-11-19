Хэмилтон рассказал, как оскорбления на расовой почве мотивировали его в детстве
Семикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что оскорбления на расовой почве, которые ему довелось выслушивать в детстве, лишь мотивировали его.
«Помню, как другие дети, взрослые, учителя, родители других пилотов говорили, что у меня ничего не получится, что я недостаточно хорош. Говорили, чтобы я возвращался в свою страну и другие ужасные вещи. Помню, как думал, что докажу всем этим людям их неправоту. Так что моё послание адресовано всем детям, которые чувствуют себя неуслышанными», — приводит слова британского пилота GPFans.
Напомним, в минувшие выходные Льюис Хэмилтон завоевал седьмой титул чемпиона мира. По этому показателю он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером.
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