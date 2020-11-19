Вольф рассказал, как выпивший Хэмилтон пообещал ему остаться в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что по пути из Стамбула, непосредственно в самолёте, команда ещё раз отметила титул Льюиса Хэмилтона, завоёванный на Гран-при Турции. Функционер признался, что он и семикратный чемпион мира употребляли крепкие напитки, после чего британец пообещал остаться в команде и на следующий сезон.
«Вечеринка в самолёте получилась экстравагантной. У нас была турецкая еда, в том числе пахлава. Половина команды пила шнапс, другая половина не ограничивалась только спрайтом. Хэмилтон сказал, что останется с нами, хотя пообещал это, будучи выпившим», — пошутил Вольф.
Глава «Мерседеса» также добавил, что не сомневается в подписании нового контракта с Льюисом.
«Подпись на контракте будет стоять к концу года», — приводит слова Вольфа GPblog.
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