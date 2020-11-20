Масса: очевидно, что Шумахер лучше Алонсо

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года Фелипе Масса сравнил своих бывших напарников по команде Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо. По словам бразильца, бороться с Алонсо ему было тяжелее, чем с Шумахером. Невзирая на это, бразилец отметил, что лучшим из этого дуэта является Шумахер.

«Для меня более сложным соперником из этого дуэта был Алонсо. С Шумахером я поработал совсем немного и он мне в большей степени стал учителем. У нас не было такого соперничества, как с Алонсо. С Фернандо мы состязались не один год и, честно говоря, с ним было тяжелее. Но справедливости ради, они с Михаэлем были в разных ситуациях.

Очевидно, что как пилот Михаэль лучше. Да, у Фернандо не было столько конкурентных болидов, как у Михаэля. Но Шумахер выиграл 7 титулов и 91 гонку. Цифры важны", — приводит слова бразильца AS.



