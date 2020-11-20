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Хэмилтон проиграл трёхлетний суд с производителем часов

Хэмилтон проиграл трёхлетний суд с производителем часов
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон проиграл трёхлетнюю судебную тяжбу с брендом часов Hamilton, сообщает Daily Mail. Пилот «Мерседеса» несмотря на то, что фирма использует своё название с 1892 года, пытался добиться запрета на его использование.

Льюис старался помешать Hamilton International зарегистрировать свой бренд в Европе. Однако суд в итоге отклонил его иск, постановив, что он не имеет «естественного права» на имя, которое производитель часов использовал с XIX века.

В деле отмечено, что название известной марки, чьи часы носили многие знаменитости, в том числе Элвис Пресли, использовало слово Hamilton на своих аксессуарах задолго до того, как родился 35-летний гонщик.

Юристы пилота «Мерседеса» утверждали, что заявка на регистрацию бренда в Европе была подана «недобросовестно» и помешала «добросовестной конкуренции». Hamilton International, часть Swatch Group, в суде представила убедительные доказательства обратного.

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