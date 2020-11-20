Бинотто ответил, способна ли «Феррари» догнать «Мерседес» в области двигателя

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос, способна ли «Скудерия» доработать свою силовую установку до уровня «Мерседеса».

«Возможно, это потребует слишком многого. Выйти на уровень «Мерседеса» означает, что нам нужно получить дополнительно от 40 до 50 лошадиных сил. Но быть на одном уровне с «Хондой» и «Рено» сегодня само по себе было бы значительным шагом вперёд.

Мы должны учитывать, что на весь 2021 год будет разрешена только одна спецификация двигателя, за исключением незначительных деталей. Здесь нет права на ошибку», — приводит слова Бинотто GrandPX.



Ранее глава «Феррари» сообщил, что итальянская команда довольна работой над двигателями, которые будут использоваться в следующем сезоне и в 2022 году.