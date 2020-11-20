Льюис Хэмилтон рассказал об одном из условий подписания нового контракта с «Мерседесом»
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, что в новом контракте с «Мерседесом» хотел бы видеть пункт, который позволит ему сотрудничать с командой по ряду вопросов удалённо, исключив перелёты.
«Конечно, я бы хотел остаться. Этот год показал, что можно работать из дома. Я уверен, что в контракте мы пропишем гораздо больше встреч через Zoom, чем сейчас. Тогда я смогу сократить количество перелётов.
Очень важно проводить время с друзьями, семьёй. Если уж перелётов становится всё больше, хотелось бы съездить куда-нибудь с близкими, чтобы у меня остались приятные воспоминания о проведённом вместе времени. В этом году я очень мало виделся с семьёй. Это на самом деле тяжелее всего», — приводит слова Хэмилтона BBC.
Росберг: если Хэмилтон говорит, что это только начало, — боже, как же он закончит?
Рекомендуем вам
- 20 ноября 2020
-
10:53
-
10:17
-
09:08
-
09:06
-
00:34
- 19 ноября 2020
-
22:57
-
21:35
-
20:58
-
20:57
-
20:24
-
19:51
-
18:41
-
17:53
-
16:46
-
15:46
-
15:00
-
14:29
-
13:19
-
12:34
-
11:32
-
10:17
-
09:00
-
00:50
- 18 ноября 2020
-
23:50
-
22:58
-
21:39
-
21:37
-
19:59
-
18:58
-
17:33
-
16:26
-
14:45
-
13:22
-
12:49
-
11:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам