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Льюис Хэмилтон рассказал об одном из условий подписания нового контракта с «Мерседесом»

Льюис Хэмилтон рассказал об одном из условий подписания нового контракта с «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, что в новом контракте с «Мерседесом» хотел бы видеть пункт, который позволит ему сотрудничать с командой по ряду вопросов удалённо, исключив перелёты.

«Конечно, я бы хотел остаться. Этот год показал, что можно работать из дома. Я уверен, что в контракте мы пропишем гораздо больше встреч через Zoom, чем сейчас. Тогда я смогу сократить количество перелётов.

Очень важно проводить время с друзьями, семьёй. Если уж перелётов становится всё больше, хотелось бы съездить куда-нибудь с близкими, чтобы у меня остались приятные воспоминания о проведённом вместе времени. В этом году я очень мало виделся с семьёй. Это на самом деле тяжелее всего», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Росберг: если Хэмилтон говорит, что это только начало, — боже, как же он закончит?
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