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Эксперт: Перес намного лучше Феттеля

Эксперт: Перес намного лучше Феттеля
Авто / Формула-1 0

Авторитетный журналист Питер Уиндзор, комментируя итоги Гран-при Турции, отметил выступление пилота «Феррари» Шарля Леклера и выразил мнение, что «Астон Мартин» следовало сохранить Серхио Переса, а не приглашать Себастьяна Феттеля.

«Я до сих пор считаю Леклера одним из трёх лучших гонщиков наряду с Максом и Льюисом. Он снова отлично пилотировал в Турции, особенно если учесть его стартовую позицию. Шарль очень хорошо построил свою гонку и вначале был весьма терпелив. Он ошибся в последнем повороте и, конечно, был зол на себя, но для «Феррари» это неплохой результат.

Если говорить о Себастьяне, то Перес намного лучше Феттеля, и ему ещё есть что доказать. В эти выходные вы могли наблюдать прогресс Чеко. Он становится всё лучше и лучше. Я никогда не видел, чтобы Серхио так хорошо пилотировал под дождём. Значит, Перес всё ещё хочет учиться.

В «Астон Мартин» Феттель хочет видеть других людей и новую среду вокруг себя, как во время его перехода в «Феррари». Но точно так же, как и тогда, он не будет работать над тем, чтобы стать лучшим гонщиком. Если задняя часть «Рейсинг Пойнт» будет работать в его стиле, Себ может что-то показать. Но если этого не случится, Перес мог бы подойти им лучше», — цитирует Виндзора GPblog.

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