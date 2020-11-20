ФИА рассказала об итогах расследования по делу о «расстёгнутых ремнях» Квята

Отвечая на вопрос об инциденте с Даниилом Квятом на Гран-при Португалии, делегат ФИА по безопасности и директор гонок Ф-1 Майкл Маси сказал, что это федерация обсудила этот момент с «Альфа Таури» и команда из Фаэнцы приняла меры, чтобы избежать повторения проблемы.

Напомним, за несколько кругов до финиша россиянин сообщил команде по радио, что его ремень безопасности отстёгнут. В «Альфа Таури» попросили Даниила оставаться на трассе и добраться до финиша.



«Его ремни безопасности, судя по итогам расследования и обсуждений, не были расстегнуты. Я думаю, это просто часть терминологии, которая использовалась. Да, они были немного свободны, и команда изменила свои процедуры вокруг этого», — приводит слова Маси Autosport.