Пермейн: полагаю, после Индии-2013 меня нет в рождественском списке Райкконена

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн поделился воспоминаниями о своём конфликте с Кими Райкконеном на Гран-при Индии 2013 года, который назвали «радиогейтом».

Тогда Пермейн в грубой форме требовал от финского чемпиона пустить вперёд более быстрого Ромена Грожана.

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«У нас с Кими абсолютно нормальные отношения. Мы хорошо ладим. Помню, он как-то позвонил мне на Рождество, просто поздравить с праздником, узнать, как дела и всё такое. Вам может показаться, что это не свойственно его натуре, но на самом деле это не так. Особенно после того инцидента. Как вы его называете, «радиогейт»?

Справедливости ради с тех пор наши отношения немного охладели. Дело в том, что Кими трудно смириться с тем, что гонщик, который догоняет его, может быть намного быстрее.

Поступил бы я как-то иначе в том эпизоде, будь у меня такой шанс? Скорее всего… да, определённо. Но мне кажется, что в тот момент мы просто были расстроены, раздражены – тем, что Кими ведёт себя немного эгоистично. Тогда мне и пришлось вмешаться.

С тех пор мы всё равно нормально общаемся. Хотя, полагаю, меня нет в рождественском списке Кими», – рассказал Пермейн в подкасте Beyond The Grid.