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Хэмилтон: гонки – это хорошо, но я хочу попытаться помочь людям

Хэмилтон: гонки – это хорошо, но я хочу попытаться помочь людям
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что хотел бы остаться в чемпионате не только ради участия в гонках, но и для того, чтобы продвигать идеи социальной и расовой справедливости, а также помогать простым людям.

«На днях я разговаривал с одним парнем. Он сказал, что борется с депрессией. Тогда я написал ему сообщение, которое помогло ему оживиться.

Поэтому я просто хочу убедиться, что пока нахожусь здесь, то оказываю положительное влияние. Гонки — это хорошо и всё такое. Но есть много проблем и дел, которые нужно разрешить. Я хочу попытаться помочь людям», – приводит слова Хэмилтона BBC.

Напомним, после того как британец сначала превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1, а затем сравнялся с ним по количеству чемпионских титулов, многие стали выступать с предложением наградить Льюиса рыцарским титулом.

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