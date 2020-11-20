Двигатель «Феррари» на сезон-2022 получил внутреннее название «Супербыстрый»

Итальянские журналисты собрали информацию о силовой установке «Феррари», которую команда в настоящий момент тестирует на стендовых испытаниях.
Как сообщает Motorsport, силовая установка не станет революционной, но будет использовать некоторые решения, разработанные для проекта 2022 года. В ней будет применён немного меньший турбонагнетатель, позволяющий улучшить характеристики MGU-H. А также инновационный интеркулер. По оценке специалистов, это позволит получить прибавку в 30 лошадиных сил.
Примечательно, что силовая установка «Феррари» 2022 года, чьим предшественником является разрабатываемый двигатель, уже получила отдельное название. Её внутри команды окрестили Superfast. Из-за того, что фаза сгорания в ней будет максимально короткой и приближена к применяемой в дизельных двигателях.
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