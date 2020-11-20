В Саудовской Аравии ответили на критику в адрес их Гран-при Формулы-1

Президент Федерации автоспорта Саудовской Аравии принц Халид Бин Султан Аль Файзал ответил на вопрос, как он относится к критикам, выступающим за отмену проведения этапа Формулы-1 в его стране из-за нарушений внутри государства прав человека.



«Я не виню этих людей, потому что они никогда не были в Саудовской Аравии. Мы хотим открыть для них нашу страну, чтобы как можно больше людей могли увидеть её и, надеюсь, это изменит их мнение.



Мы не хотим организовывать просто этап Ф-1, а жаждем, чтобы он стала лучшим. Я гарантирую, что это будет быстрая и захватывающая гонка с множеством обгонов. Мы любим Монако, но там сложно опережать соперников. Нам нужна уличная трасса не только с фантастическим видом, но возможностью обгонов», — приводит слова Халида Бин Султана Аль Файзала GPblog.



Напомним, трассу в Саудовской Аравии спроектировал Герман Тильке. Этап должен дебютировать в календаре Ф-1 в 2021 году.

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