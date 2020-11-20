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Цунода назвал условие, которое поставил перед ним Марко для перехода в Формулу-1

Цунода назвал условие, которое поставил перед ним Марко для перехода в Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, выступающий в Формуле-2, рассказал, что советник «Ред Булл» Хельмут Марко поставил перед ним чёткие условия, которые необходимо выполнить для перехода в Формулу-1.

«Хельмут Марко сказал мне, что я должен хорошо провести сезон. Мне нужно попасть в топ-5, чтобы получить Суперлицензию. Он сказал, что если я буду в топ-5, то получу возможность пилотировать в Ф-1, но если нет, мне снова придётся пилотировать в Японии. Это было откровенно и прямо, но я согласен с ним.

Если ты хороший пилот, как Джордж Расселл, Шарль Леклер или Ландо Норрис, думаю, вам хватит в Ф-2 одного года. Никто из них не выступал там два или три сезона", — приводит слова Цуноды официальный сайт Формулы-2.

Напомним, Цунода претендует на место Даниила Квята в «Альфа Таури».

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