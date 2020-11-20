Масса: Феттель не делает работы, которой ожидают от четырёхкратного чемпиона

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года Фелипе Масса убеждён, что лучшие времена пилота «Феррари» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля позади. Бразилец подчеркнул, что немец не делает той работы, которой ожидают от столь титулованного спортсмена.

«Думаю, время Себастьяна ушло. Он не делает работы, которой ожидают от четырёхкратного чемпиона мира. Команде нужны были изменения. Не лучший момент для Феттеля. Он думает, что к нему относились не лучшим образом, что касается команды, то оказаться в такой ситуации с гонщиком не очень приятно. Мне кажется, прекращение сотрудничества было лучшим решением для всех сторон», — приводит слова Массы AS.

Напомним, с 2021 года Феттеля в «Феррари» заменит Карлос Сайнс.