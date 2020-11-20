Вольф заявил, что Расселлу не гарантировано место в «Мерседесе» и в 2022 году

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что у воспитанника молодёжной программы немецкой команды, пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, нет никаких гарантий того, что в 2022 году он получит место в сильнейшем коллективе пелотона.

«В ситуации с перспективами Расселла всё зависит от того, как пройдёт следующий сезон. В нашей команде существует преданность, потому что мы обязаны этим парням и должны предоставлять им все возможности. Как бы то ни было, у Расселла большое будущее», — приводит слова Вольфа Planet F1.

Напомним, Расселл выступает в Формуле-1 второй сезон и по-прежнему не сумел завоевать ни одного очка. В квалификациях он неизменно обходит напарников по команде.

В следующем сезоне в составе «Мерседеса» будут выступать Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, хотя контракт с последним ещё не подтверждён.