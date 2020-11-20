Шварцман оценил свои шансы на титул в нынешнем сезоне

Воспитанник программы SMP Racing, член гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в нынешнем сезоне в Формуле-2 в составе Prema, поделился ожиданиями от этапов чемпионата в Бахрейне, а также оценил свои шансы на завоевание титула.
«В теории я ещё могу стать чемпионом. Верю, что всё может произойти. Моя задача — показывать максимум и верить в то, что в теории это может произойти. Я в это верю, посмотрим, где мы окажемся в конце чемпионата.
Что касается предстоящего этапа. Это будет первая гонка в моей карьере в Бахрейне. Потому я настроен позитивно. У нас были тесты с Prema на этой трассе, они прошли позитивно. Пришло время опробовать всё это в реальности. Надеюсь, всё будет круто", — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.
Напомним, на данный момент россиянин занимает пятое место в общем зачёте, имея в активе 140 очков. Отставание от лидирующего Мика Шумахера составляет 51 балл.
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