«Нравится?» Квят надел носки под вьетнамки
Пресс-служба «Альфа Таури» на странице в «Твиттере» опубликовала забавный ролик, посвящённый Даниилу Квяту. На видео россиянин запечатлён в непривычном виде. Гоночный комбинезон спущен до пояса, тело закрывает поло с логотипами команды.
Но самым интересным моментом стала обувь Квята.На Данииле были надеты вьетнамки и носки.
«Нравится», — спросил Квят с улыбкой.
«Тот момент, когда не уверен, выходной день или гоночный уик-энд и одеваешься на оба случая», — сказано в сообщении, прикреплённому к видео.
Соответствующая запись доступна на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».
Напомним, нынешний сезон может стать для Квята последним в Формуле-1. На его место претендует пилот молодёжной команды «Ред Булл» Юки Цунода.
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