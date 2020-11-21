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«Нравится?» Квят надел носки под вьетнамки

«Нравится?» Квят надел носки под вьетнамки
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Альфа Таури» на странице в «Твиттере» опубликовала забавный ролик, посвящённый Даниилу Квяту. На видео россиянин запечатлён в непривычном виде. Гоночный комбинезон спущен до пояса, тело закрывает поло с логотипами команды.

Но самым интересным моментом стала обувь Квята.На Данииле были надеты вьетнамки и носки.

«Нравится», — спросил Квят с улыбкой.

«Тот момент, когда не уверен, выходной день или гоночный уик-энд и одеваешься на оба случая», — сказано в сообщении, прикреплённому к видео.

Соответствующая запись доступна на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».

Напомним, нынешний сезон может стать для Квята последним в Формуле-1. На его место претендует пилот молодёжной команды «Ред Булл» Юки Цунода.

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