Расселл: усилия Хэмилтона не оцениваются в должной степени

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не считает, что достижения семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона оцениваются по заслугам.

«Думаю, все знают, насколько велик Хэмилтон, это было известно, даже когда он был трёхкратным чемпионом. Когда я присоединился к „Мерседесу“ и увидел его работу, понял, что он не полагается только на талант. Он не просто просыпается утром в воскресенье и садится в болид, чтобы быть самым быстрым. Он прикладывает огромные усилия, которые не оцениваются в должной степени. Моё уважение к нему после этого выросло ещё больше. Он работает над мельчайшими деталями», — приводит слова Расселла Grandprix247.

Напомним, в нынешнем сезоне Хэмилтон обеспечил завоевание титула за три этапа до завершения чемпионата.