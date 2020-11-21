Цунода рассказал, что смерть Юбера стала поворотным моментом в его карьере

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, проводящий первый сезон в Ф-2, рассказал, какой момент в профессиональной карьере стал поворотным.

По словам японца, переломный момент наступил в 2019 году на этапе в Спа. Тогда в гонке Ф-2 погиб французский пилот Антуан Юбер. На следующий день состоялась гонка Ф-3, и Цунода выходил на старт с мыслью посвятить выступление погибшему товарищу.

«Гонка в Спа в 2019 году стала поворотным моментом. Тогда мы трагически потеряли Антуана Юбера, это сыграло роль в моих дальнейших результатах. Я учился у него и проводил вторую гонку Ф-3 в Бельгии с мыслями о нём. Тогда я завоевал первый подиум в сезоне. В Монце завоевал ещё один подиум и первую победу. Это были поворотные моменты. Те выступления впечатлили Хельмута Марко», — приводит слова Цуноды Planet F1.