Цунода рассказал, что смерть Юбера стала поворотным моментом в его карьере

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, проводящий первый сезон в Ф-2, рассказал, какой момент в профессиональной карьере стал поворотным.
По словам японца, переломный момент наступил в 2019 году на этапе в Спа. Тогда в гонке Ф-2 погиб французский пилот Антуан Юбер. На следующий день состоялась гонка Ф-3, и Цунода выходил на старт с мыслью посвятить выступление погибшему товарищу.
«Гонка в Спа в 2019 году стала поворотным моментом. Тогда мы трагически потеряли Антуана Юбера, это сыграло роль в моих дальнейших результатах. Я учился у него и проводил вторую гонку Ф-3 в Бельгии с мыслями о нём. Тогда я завоевал первый подиум в сезоне. В Монце завоевал ещё один подиум и первую победу. Это были поворотные моменты. Те выступления впечатлили Хельмута Марко», — приводит слова Цуноды Planet F1.
- 21 ноября 2020
-
10:31
-
09:48
-
00:58
- 20 ноября 2020
-
23:55
-
22:51
-
21:48
-
20:34
-
19:58
-
18:58
-
17:35
-
16:35
-
16:03
-
15:13
-
14:02
-
13:05
-
12:41
-
10:53
-
10:17
-
09:08
-
09:06
-
00:34
- 19 ноября 2020
-
22:57
-
21:35
-
20:58
-
20:57
-
20:24
-
19:51
-
18:41
-
17:53
-
16:46
-
15:46
-
15:00
-
14:29
-
13:19
-
12:34