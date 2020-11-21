За неделю коронавирус в Формуле-1 обнаружили у главы «Пирелли» и ещё троих человек

С 13 по 19 ноября в Формуле-1 было проведено 746 тестов на коронавирус. Тесты прошли пилоты, члены команд и другой персонал. Из 746 тестов 4 дали положительный результат. Известно, что один из них — у главы автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изолы, сообщает пресс-служба ФИА. Болезнь Изолы протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции.

Имена трёх других заразившихся не сообщаются. Напомним, на сегодняшний день мир накрыла вторая волна пандемии коронавируса. Во многих странах практически ежедневно обновляются антирекорды по числу заразившихся COVID-19.

Среди пилотов в Формуле-1 в ходе сезона коронавирусом переболели пилоты «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл и Серхио Перес. О заболевании канадца стало известно уже после того, как он пропустил этап чемпионата мира.