Хэмилтон не сомневается в чемпионском потенциале Расселла

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон не сомневается, что воспитанник молодёжной программы «Мерседеса» гонщик «Уильямса» Джордж Расселл имеет потенциал для завоевания титула.

«После его ошибки в Италии просто хотел показать ему, что всё нормально. Не нужно заниматься самобичеванием, многие из нас через это проходили, знаю, каково это. То, что делает Джордж, похоже на то, что делал Алонсо в составе „Минарди“ в 2001 году, когда машина Фернандо значительно отставала от других.

В нынешнем сезоне Джордж прекрасно справляется, часто привозит машину во второй сегмент квалификации. Его мастерство и прогресс впечатляют. В чемпионате есть несколько пилотов с большим будущим, и он один из них. Наблюдать за его прогрессом очень захватывающе. Не сомневаюсь, у него потенциал будущего чемпиона", — приводит слова британца Crash.net.