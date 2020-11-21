В Турции рассчитывают получить право на проведение Гран-при на несколько лет
Промоутер Гран-при Турции Формулы-1 Вурал Ак признался, что рассчитывает на подписание долгосрочного контракта с Ф-1 на проведение этапа чемпионата мира.
«Мы были рады приветствовать Чейза Кэри в Стамбуле. Он был удивлён вниманием и энтузиазмом, который был заметен в дни проведения Гран-при Турции. Обсуждения продолжаются. Мы пытаемся прийти к соглашению, чтобы вернуть гонку в Стамбул на несколько лет. Трёхлетняя лицензия, полученная от ФИА, доказывает, что мы готовы принимать этап в любое время», — приводит слова функционера Nextgen-Auto.
Напомним, в календаре Формулы-1 на 2020 год не было Гран-при Турции, но из-за пандемии коронавируса и серьёзных изменений в расписании Стамбул получил право на проведение этапа.
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