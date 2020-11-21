Сироткин подвёл итоги первого в карьере сезона в GT

Бывший пилот Формулы-1, гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин подвёл итоги первого сезона в серии GT и поблагодарил за поддержку.
«Время подвести итоги моего первого полного сезона в гонках на выносливость. Первого опыта выступлений на машинах GT.
Для меня эта категория раскрылась совсем иначе, чем когда-то представлял. Что касается техники, то пусть она серьёзно уступает Ф-1 в плане скорости, зато позволяет атаковать на пределе, работать с поребриками и, самое главное, вести плотную борьбу на трассе. Как бы странно ни казалось, но даже в суточных гонках приходится атаковать изо всех сил, и именно по этой борьбе на пределе я очень скучал.
Хочется отметить и взаимоотношения с командой и пилотами — очень важно понимать друг друга, уметь подстраиваться и распределять силы и ресурсы. Это тоже очень интересный момент. Надо сказать, мы действительно очень хорошо сработались с коллективом.
Гонки выходят крайне насыщенными. Команда и пилоты постоянно должны быть готовы реагировать на ситуацию на трассе, менять стратегию и подстраиваться под изменяющиеся условия. А грамотный прорыв через трафик — это вообще отдельная тема, где можно много выиграть, а можно и много проиграть.
Очень много вводных должно сложиться вместе для достижения успеха, и именно с этим нам не всегда везло. Мы были очень сильной командой и могли рассчитывать на победу абсолютно в любой гонке чемпионата, но нам не всегда удавалось сложить весь пазл целиком.
Мои поздравления экипажу №51 и всей команде. Это классный сезон, и мы как никто другой заслуживали максимально хорошего результата. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этот год, не спал по ночам, смотрел гонки и болел за нас. Спасибо вам огромное», — написал Сироткин.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
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