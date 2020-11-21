Албон: машина стала более предсказуемой, движемся в правильном направлении

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от Гран-при Турции, а также рассказал об ожиданиях от этапа чемпионата мира Ф-1 в Бахрейне.
«Хороший уик-энд, мы кое-что попробовали, и машина стала более предсказуемой. Как команда, мы тоже выглядели достаточно сильно, немного жаль, что вернулись из Турции с невысоким результатом, но было достаточно очень позитивных моментов.
В целом уик-энд был хорош. Убеждён, мы движемся в правильном направлении. С моей стороны всё становится лучше, доволен тем, как работал на симуляторе перед гонкой в Бахрейне, так что жду этапа. Посмотрим, что он нам принесёт", — приводит слова спортсмена пресс-служба «Ред Булл».
Напомним, у Албона по-прежнему нет контракта на 2021 год и ряд экспертов полагает, что он не сможет удержаться в «Ред Булл».
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