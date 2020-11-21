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Феттель: гонки были бы интереснее, если бы Ф-1 не была настолько идеальной и стерильной

Феттель: гонки были бы интереснее, если бы Ф-1 не была настолько идеальной и стерильной
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что Формуле-1 нужно стать менее идеальной, чтобы вернуть интерес в гонки.

«Необычные условия в Турции позволили мне иметь большее значение, чем мощности двигателя. Для Формулы-1 было бы хорошо, если бы она не была настолько идеальной. Всё становится более стерильным из года в год, особенно когда дело доходит до пилотажа.

Каждый сантиметр фиксируется бортовыми камерами, линии, по которым мы проезжаем, записываются, мы можем спокойной сравнивать данные между командами по GPS. Чем больше в гонках будет человеческого фактор, тем интереснее они будут», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPBlog.

Напомним, по итогам Гран-при Турции Себастьян Феттель смог финишировать на третьей позиции, завоевав первый подиум в нынешнем сезоне.

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