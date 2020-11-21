Феттель: гонки были бы интереснее, если бы Ф-1 не была настолько идеальной и стерильной

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что Формуле-1 нужно стать менее идеальной, чтобы вернуть интерес в гонки.
«Необычные условия в Турции позволили мне иметь большее значение, чем мощности двигателя. Для Формулы-1 было бы хорошо, если бы она не была настолько идеальной. Всё становится более стерильным из года в год, особенно когда дело доходит до пилотажа.
Каждый сантиметр фиксируется бортовыми камерами, линии, по которым мы проезжаем, записываются, мы можем спокойной сравнивать данные между командами по GPS. Чем больше в гонках будет человеческого фактор, тем интереснее они будут», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPBlog.
Напомним, по итогам Гран-при Турции Себастьян Феттель смог финишировать на третьей позиции, завоевав первый подиум в нынешнем сезоне.
- 21 ноября 2020
-
22:56
-
21:40
-
20:00
-
18:57
-
18:02
-
16:22
-
15:44
-
15:00
-
13:56
-
12:56
-
11:55
-
10:31
-
09:48
-
00:58
- 20 ноября 2020
-
23:55
-
22:51
-
21:48
-
20:34
-
19:58
-
18:58
-
17:35
-
16:35
-
16:03
-
15:13
-
14:02
-
13:05
-
12:41
-
10:53
-
10:17
-
09:08
-
09:06
-
00:34
- 19 ноября 2020
-
22:57
-
21:35
-
20:58