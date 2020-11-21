Дзанарди перевели в другой госпиталь

Бывшего гонщика Формулы-1 Алессандро Дзанарди перевели в госпиталь города Падуя из больницы Сан-Раффаэле в Милане, сообщает ESPN. Состояние бывшего гонщика стабилизировалось, что возволило его перевезти в другой госпиталь.



Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.



В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.