Дзанарди перевели в другой госпиталь

Бывшего гонщика Формулы-1 Алессандро Дзанарди перевели в госпиталь города Падуя из больницы Сан-Раффаэле в Милане, сообщает ESPN. Состояние бывшего гонщика стабилизировалось, что возволило его перевезти в другой госпиталь.
Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.
В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.
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