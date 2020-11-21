В дни проведения Гран-при Бахрейна возможен дождь

Согласно прогнозу погоды, в Сахире в дни проведения Гран-при Бахрейна ожидаются дожди. Достаточно высокая вероятность дождя в субботу, 28 ноября, и в воскресенье, 29 ноября, в дни проведения квалификации и гонки предстоящего этапа чемпионата Формулы-1.
По информации портала Weather.com, в ночь с пятницы на субботу вероятны грозы. В субботу вероятность дождя не очень высока, а вот в воскресенье дождь может пойти с вероятностью пятидесяти процентов.
Гран-при Бахрейна проходит с 2004 года. За всё время проведения этапа ни одна из сессий не проходила в дождевых условиях, однако в 2019 году дождь прервал утреннюю тестовую сессию, проходившую в Сахире.
Напомним, на предыдущем этапе чемпионата — Гран-при Турции — чемпионом мира досрочно стал Льюис Хэмилтон. Этот титул стал для него седьмым.
- 21 ноября 2020
-
23:48
-
22:56
-
21:40
-
20:00
-
18:57
-
18:02
-
16:22
-
15:44
-
15:00
-
13:56
-
12:56
-
11:55
-
10:31
-
09:48
-
00:58
- 20 ноября 2020
-
23:55
-
22:51
-
21:48
-
20:34
-
19:58
-
18:58
-
17:35
-
16:35
-
16:03
-
15:13
-
14:02
-
13:05
-
12:41
-
10:53
-
10:17
-
09:08
-
09:06
-
00:34
- 19 ноября 2020
-
22:57
-
21:35