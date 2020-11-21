В дни проведения Гран-при Бахрейна возможен дождь

Согласно прогнозу погоды, в Сахире в дни проведения Гран-при Бахрейна ожидаются дожди. Достаточно высокая вероятность дождя в субботу, 28 ноября, и в воскресенье, 29 ноября, в дни проведения квалификации и гонки предстоящего этапа чемпионата Формулы-1.



По информации портала Weather.com, в ночь с пятницы на субботу вероятны грозы. В субботу вероятность дождя не очень высока, а вот в воскресенье дождь может пойти с вероятностью пятидесяти процентов.



Гран-при Бахрейна проходит с 2004 года. За всё время проведения этапа ни одна из сессий не проходила в дождевых условиях, однако в 2019 году дождь прервал утреннюю тестовую сессию, проходившую в Сахире.



Напомним, на предыдущем этапе чемпионата — Гран-при Турции — чемпионом мира досрочно стал Льюис Хэмилтон. Этот титул стал для него седьмым.