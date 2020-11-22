Хорнер: приглашение Ньюи превратило нас из тусовочной команды в серьёзных ребят

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как австрийская команда пригласила к себе конструктора Эдриана Ньюи.
«Приглашение Ньюи стало решающим моментом, когда из тусовочной команды мы превратились в серьезных ребят. С приходом Эдриана люди стали воспринимать нас серьёзно. Они думали: „Если самый успешный конструктор в истории ушёл из “Макларена», если он решился на это, то, должно быть, там происходит что-то хорошее".
Култхард работал с Ньюи «Уильямсе» и «Макларене» и, конечно, очень хорошо его знал. Он сказал, что нам нужно устроить ужин с ним и его женой, потому что все решения принимают жёны. В итоге мы организовали ужин в Лондоне. Дэвид разговаривал с женой Эдриана, что дало мне возможность поговорить с ним самим. Оказалось, что мы выросли в одной части Великобритании, школы находились чуть ли не в шаге друг от друга, хотя мы учились в разное время. У нас было много общего.
У поддержка Дитриха Матешица и бренда «Ред Булл», это привлекло Эдриана. Но мы узнали его зарплату в «Макдарене» и чуть не отправили его домой, однако в итоге Матешиц поддержал эту сделку, сказав, что Эдриан подходит нашей команде", — приводит слова Хорнера GPFans.
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