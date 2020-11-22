Упавший мотогонщик чудом не попал под колёса соперников во время квалификации Moto2. Видео

Во время квалификации этапа серии Moto2 в Портимане произошёл опасный инцидент. Испанский гонщик Арон Канет потерял управление и упал с мотоцикла перед восьмым поворотом. После падения пилот остался на дорожном полотне.



Позади Канета ехали пять гонщиков, которые чудом умудрились в него не врезаться. Учитывая тот факт, что пилоты спускались с холма, из-за которого невозможно было увидеть упавшего гонщика, остаётся лишь восхититься скоростью реакции мотогонщиков второй по значимости серии MotoGP.



«Эти ребята будто с другой планеты», — написал об этом инциденте комментатор Sky Sports Мартин Брандл в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP. Права на видео принадлежат Dorna Sports SL.