Упавший мотогонщик чудом не попал под колёса соперников во время квалификации Moto2. Видео
Во время квалификации этапа серии Moto2 в Портимане произошёл опасный инцидент. Испанский гонщик Арон Канет потерял управление и упал с мотоцикла перед восьмым поворотом. После падения пилот остался на дорожном полотне.
Позади Канета ехали пять гонщиков, которые чудом умудрились в него не врезаться. Учитывая тот факт, что пилоты спускались с холма, из-за которого невозможно было увидеть упавшего гонщика, остаётся лишь восхититься скоростью реакции мотогонщиков второй по значимости серии MotoGP.
«Эти ребята будто с другой планеты», — написал об этом инциденте комментатор Sky Sports Мартин Брандл в своём «твиттере».
Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP. Права на видео принадлежат Dorna Sports SL.
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