«Хаас» объявит об участии Мика Шумахера в молодёжных тестах перед Гран-при Бахрейна

Команда Формулы-1 «Хаас» анонсирует участие Мика Шумахера в тестах молодых пилотов в Абу-Даби перед стартом Гран-при Бахрейна, сообщает GrandPrix247.



Напомним, по завершении сезона «Хаас» расстанется с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном. В американской команде ещё не подтвердили ни одного пилота на 2021 год.



Напомним, ранее стало известно, что другие пилоты академии «Феррари», Каллум Айлотт и Роберт Шварцман, также примут участие в тестах новичков: Айлотт будет пилотировать «Альфа Ромео», а Шварцман — «Феррари».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Хаас» уже фактически определилась с составом на сезон-2021. Как и предполагалось, «Хаас» планирует выступать с двумя новичками из Формулы-2 — российским пилотом Никитой Мазепиным и немецким гонщиком Миком Шумахером, представляющим академию «Феррари».

Команда Формулы-1 «Хаас» уже подписала контракты с Мазепиным и Шумахером