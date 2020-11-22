«Хаас» объявит об участии Мика Шумахера в молодёжных тестах перед Гран-при Бахрейна

Команда Формулы-1 «Хаас» анонсирует участие Мика Шумахера в тестах молодых пилотов в Абу-Даби перед стартом Гран-при Бахрейна, сообщает GrandPrix247.
Напомним, по завершении сезона «Хаас» расстанется с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном. В американской команде ещё не подтвердили ни одного пилота на 2021 год.
Напомним, ранее стало известно, что другие пилоты академии «Феррари», Каллум Айлотт и Роберт Шварцман, также примут участие в тестах новичков: Айлотт будет пилотировать «Альфа Ромео», а Шварцман — «Феррари».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Хаас» уже фактически определилась с составом на сезон-2021. Как и предполагалось, «Хаас» планирует выступать с двумя новичками из Формулы-2 — российским пилотом Никитой Мазепиным и немецким гонщиком Миком Шумахером, представляющим академию «Феррари».
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