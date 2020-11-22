Хэмилтон показал, как играет в теннис с отцом
Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выложил на своей странице в «Твиттере» ролик, на котором он играет со своим отцом в теннис. По словам британца, именно так он празднует завоевание очередного титула — проводя время с семьёй.
«Я и отец не лучшие игроки в теннис, но мы пытаемся прибавлять. Чтобы победить его, всегда использую резаный удар, и он всегда не может с ним справиться. Сегодня он меня наконец подловил. Люди спрашивают меня, как я отмечаю титул. На празднование ещё есть целая жизнь, я провожу время с семьёй и именно так и праздную», — написал британец в аккаунте в социальной сети.
Соответствующий пост доступен на странице Льюиса Хэмилтона на странице в «Твиттере».
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