Хэмилтон показал, как играет в теннис с отцом

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выложил на своей странице в «Твиттере» ролик, на котором он играет со своим отцом в теннис. По словам британца, именно так он празднует завоевание очередного титула — проводя время с семьёй.

«Я и отец не лучшие игроки в теннис, но мы пытаемся прибавлять. Чтобы победить его, всегда использую резаный удар, и он всегда не может с ним справиться. Сегодня он меня наконец подловил. Люди спрашивают меня, как я отмечаю титул. На празднование ещё есть целая жизнь, я провожу время с семьёй и именно так и праздную», — написал британец в аккаунте в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на странице Льюиса Хэмилтона на странице в «Твиттере».