Грожан: мы с Хюлькенбергом и Буэми родились не в то время

Пилот «Хааса» Ромен Грожан полагает, что поколению его гонщиков не повезло. По его словам, пилоты, рождённые в 1986-1987 гг. никогда не получали больших шансов в Ф-1.
«Мы были рождены не в то время. Знаете, когда думаю об этом, возможно поколение 1986/1987 гг. появилось на свет не в своё время. Я, Пол ди Реста, Нико Хюлькенберг, Себастьен Буэми. Все мы пришли в Ф-1, когда в топ-командах не было мест. Ветераны ещё не уходили, а после них пришла молодёжь, и у нас никогда не было настоящего шанса.
Это невозможно проконтролировать. 10 лет в Формуле-1 получились прекрасными. Думаю, достиг, чего хотел. Конечно, всегда хочется стать чемпионом, но без правильной машины шансов на это нет. Надеюсь, в будущем всё изменится. Формуле-1 будет лучше, если доминирование одной команды прекратится", — приводит слова француза Planet F1.
Напомним, в следующем сезоне Грожан не будет выступать в Ф-1.
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