Култхард: Шумахер бы смотрел на Хэмилтона, как на равного себе

Вице-чемпион мира Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард поделился мыслями о достижениях семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. По его словам, другой семикратный чемпион, Михаэль Шумахер, воспринимал бы британца, как равного.

«Если бы Михаэль выступал бы и сейчас и был на пике формы, нет сомнений, что он бы смотрел на Хэмилтона как на равного себе. Думаю, что и Льюис, и Михаэль просто исключительные пилоты. Думаю, что то, как Хэмилтон завоевал титул в Стамбуле прекрасно это продемонстрировало.

Стартовав шестым, он в таких тяжёлых погодных условиях сумел выиграть, да ещё и со значительным преимуществом. Это доказывает, что он реально силён. Он не только лучший гонщик своего поколения, но и один из лучших в истории", — приводит слова Култхарда Daily Mail.