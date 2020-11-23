Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф: пример Хэмилтона и Боттаса показывает, что в команде может быть два альфа-самца

Вольф: пример Хэмилтона и Боттаса показывает, что в команде может быть два альфа-самца
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что пример Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса показывает, что два альфа-самца способны уживаться в одной команде.

Напомним, в мае глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в австрийской команде нет места двум альфа-самцам.

«Думаю, если у вас есть динамика между двумя гонщиками, когда выяснение отношений происходит на трассе, тогда в команде может быть два альфа-самца. Валттери в этом году показал действительно хорошие результаты, но к концу сбавил.

Когда у Льюиса плохой день, Валттери проявляет себя, и наоборот. У Боттаса была действительна плохая гонка в Турции, и Льюис одержал победу. Я считаю, что эта комбинация действительно хорошо работает для команды», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Хорнер: двум альфа-самцам нет места в «Ред Булл»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020