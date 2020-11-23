Вольф: пример Хэмилтона и Боттаса показывает, что в команде может быть два альфа-самца

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что пример Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса показывает, что два альфа-самца способны уживаться в одной команде.

Напомним, в мае глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в австрийской команде нет места двум альфа-самцам.

«Думаю, если у вас есть динамика между двумя гонщиками, когда выяснение отношений происходит на трассе, тогда в команде может быть два альфа-самца. Валттери в этом году показал действительно хорошие результаты, но к концу сбавил.

Когда у Льюиса плохой день, Валттери проявляет себя, и наоборот. У Боттаса была действительна плохая гонка в Турции, и Льюис одержал победу. Я считаю, что эта комбинация действительно хорошо работает для команды», — приводит слова Вольфа RaceFans.