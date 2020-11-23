Вильнёв прокомментировал слова Ронни О'Салливана, усомнившегося в величии Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв не согласился с высказыванием снукериста Ронни О'Салливана, который усомнился в величии обладателя семи личных титулов в «Королевских гонках» Льюиса Хэмилтона.



По мнению О'Салливана, преимущество болида Льюиса над другими машинами очевидно, а напарник британца Валттери Боттас уже смирился с ролью второго номера.

«Хорошо, у Льюиса лучшая машина, но и у Боттаса такая же. У Валттери такой же болид, но и всё же Хэмилтон выигрывает чемпионат. В сложных ситуациях, как в Стамбуле, любой пилот решил бы не рисковать и ехать более осторожно. Однако Льюис этого не сделал. Он выиграл ту гонку с размахом, и прежде всего это придаёт авторитет всем его чемпионствам», — приводит слова Вильнёва GrandPX со ссылкой на Sky Italia.