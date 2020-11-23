В соцсетях опубликовали совместное фото Ферстаппена с бывшей девушкой Квята

Пользователь с ником Serendipity1811 опубликовал на своей странице в «Твиттере» совместную фотографию пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Келли Пике – бывшей девушкой российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.
«Теперь это официально: Макс Ферстаппен встречается с Келли Пике», – написал под совместным снимком автор поста.
На вопрос, откуда у него эта фотография, он ответил, что ею поделились друзья девушки в социальных сетях.
Фото: twitter.com/Serendipity1811
Слухи, что Келли и Макс начали встречаться, появились около недели назад, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Пике в «Инстаграме».
Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила Квята родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию. Девушка впервые нарушила молчание 16 апреля 2020 года. Тогда, отвечая на вопросы подписчиков, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике заявила: «Даниил и я – лучшие друзья».
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