Риккардо: Росберг смог уйти, но для большинства из нас это было бы трудно

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо ответил на вопрос, когда хотел бы завершить карьеру. Австралиец отметил, что решение будет зависеть от результатов.



«Моё долголетие в спорте будет зависеть от того, насколько я останусь конкурентоспособным. Если бы Льюис не пилотировал чемпионский болид последние несколько лет, а боролся за восьмое и девятое места, он бы всё ещё оставался в автоспорте? Сомнительно.

Сегодня могу сказать, что хочу закончить игру к 35 годам. Но если я в этом возрасте у меня всё ещё будут шансы на победу, то сложно решиться и закончить.

Если ты побеждаешь, трудно уйти. Нико Росберг смог, но для большинства из нас это было бы трудно сделать, когда есть возможность побеждать», — приводит слова Риккардо GPBlog со ссылкой на Channel 4.