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Риккардо: Росберг смог уйти, но для большинства из нас это было бы трудно

Риккардо: Росберг смог уйти, но для большинства из нас это было бы трудно
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо ответил на вопрос, когда хотел бы завершить карьеру. Австралиец отметил, что решение будет зависеть от результатов.

«Моё долголетие в спорте будет зависеть от того, насколько я останусь конкурентоспособным. Если бы Льюис не пилотировал чемпионский болид последние несколько лет, а боролся за восьмое и девятое места, он бы всё ещё оставался в автоспорте? Сомнительно.

Сегодня могу сказать, что хочу закончить игру к 35 годам. Но если я в этом возрасте у меня всё ещё будут шансы на победу, то сложно решиться и закончить.

Если ты побеждаешь, трудно уйти. Нико Росберг смог, но для большинства из нас это было бы трудно сделать, когда есть возможность побеждать», — приводит слова Риккардо GPBlog со ссылкой на Channel 4.

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