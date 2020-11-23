Хилл – об идее наградить Хэмилтона рыцарством: Льюис использует славу в позитивных целях

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением об инициативе наградить пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона рыцарским званием.

«Рыцарство будет рассматриваться как признание не только его заслуг в роли пилота, но и как работа чёрного человека, который открыл ещё одну дверь для всех, кто не является белым. Он полностью разрушил предвзятое мнение, что это невозможно. Что есть область, где вы не можете чего-то достичь из-за цвета вашей кожи.



В нашем спорте рыцарский титул — очень редкое явление. Это будет признание позиции по отношению к равным правам, борьбе с расизмом и проблемам окружающей среды. Хэмилтон откровенно высказывается, играет свою роль и использует славу в позитивных целях. Льюис – фантастический амбассадор, а рыцарское звание лишь увеличит его возможности для того, чтобы выполнять эту работу.

Если вам нужно выиграть больше, чем кто-либо другой в нашем спорте, чтобы получить рыцарское звание, то это показатель того, насколько это достижение было признано исключительным», – цитирует Хилла The Guardian.