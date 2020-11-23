Чилтон: Перес — фантастический гонщик, но я не вижу варианта его перехода в «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» Макс Чилтон выразил мнение, что «Ред Булл» не станет звать Серхио Переса на замену Александеру Албону в следующем сезоне.
«То, что произойдёт с Пересом, – печально. Он фантастический гонщик, но я не вижу для него вариантов остаться в Ф-1. Одним из них могла стать замена Албона в «Ред Булл», но это не в стиле австрийцев, они так не действуют, а предпочитают продвигать своих пилотов. Поэтому я просто не могу представить переход Переса.
Ходят слухи, что он, а также Ромен Грожан и Кевин Магнуссен могут оказаться в IndyCar. И это было бы потрясающе. Хотя в этом случае им лучше поторопиться, потому что многие места уже заняты – и мест в командах с самыми быстрыми болидами почти не осталось. А мне кажется, что именно там им бы хотелось их занять», – приводит слова Чилтона GrandPX со ссылкой на GQ.
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