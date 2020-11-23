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Хорнер: сможет ли производитель энергетиков создать двигатель, чтобы бороться с лучшими?

Хорнер: сможет ли производитель энергетиков создать двигатель, чтобы бороться с лучшими?
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что команда способна произвести достойный двигатель.

«Думаю, всё зависит от культуры гонок. Атмосфера в „Ред Булл“ отличается от той, что есть у „Феррари“ и „Мерседеса“.

Пилоты? Они все разные. Макс отичается от Феттеля, а Даниэль Риккардо отличается от Албона. Они все являются привилегированными членами команды, потому что им разрешено пилотировать тот продукт, над которым все работают.

«Хонда»? Наши отношения были отличными, но, к сожалению, недолгосрочными. Сейчас возникает вопрос: сможет ли производитель энергетиков создать двигатель, чтобы бороться с лучшими в мире? Мы сделали это шасси, так что, думаю, это возможно и в вопросе двигателя", — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.

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