Хорнер: сможет ли производитель энергетиков создать двигатель, чтобы бороться с лучшими?

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что команда способна произвести достойный двигатель.



«Думаю, всё зависит от культуры гонок. Атмосфера в „Ред Булл“ отличается от той, что есть у „Феррари“ и „Мерседеса“.



Пилоты? Они все разные. Макс отичается от Феттеля, а Даниэль Риккардо отличается от Албона. Они все являются привилегированными членами команды, потому что им разрешено пилотировать тот продукт, над которым все работают.



«Хонда»? Наши отношения были отличными, но, к сожалению, недолгосрочными. Сейчас возникает вопрос: сможет ли производитель энергетиков создать двигатель, чтобы бороться с лучшими в мире? Мы сделали это шасси, так что, думаю, это возможно и в вопросе двигателя", — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.