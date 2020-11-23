Инженер Гасли: понижение в «Ред Булл», вероятно, повлияло на Квята больше, чем на Гасли

Пьер Амлен, гоночный инженер Пьера Гасли, поделился мнением о французском пилоте «Альфа Таури» и его переводе из «Ред Булл» в итальянскую команду.
«Думаю, как вы знаете, физиотерапевт Пьера, Пири Салмела, был физиотерапевтом Даниила Квята, когда он вернулся в команду. Он однажды проходил через это, так что, думаю, Пьеру помогло то, что рядом с ним был кто-то, кто знал, чего можно ожидать.
Очевидно, что, когда Квят вернулся из „Ред Булл“ в „Торо Россо“, это повлияло на него. В то время, как подход Пьера был другим. Он просто хочет снова доказать, на что он способен. Я никогда не видел, чтобы он грустил или был разочарован. Он действительно продолжал работать и хотел двигаться вперёд, прогрессировать. Когда он вернулся в „Торо Россо“, он показал себя настоящим профессионалом», — приводит слова Амлена Autosport.
Напомним, Пьер Гасли был отправлен в «Торо Россо» в середине сезона-2019. После этого в составе «Торо Россо» он завоевал подиум на Гран-при Бразилии, а после переименования команды в 2020 году стал победителем Гран-при Италии.
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